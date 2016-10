St. Georgen Konzert widmet sich Werken von Bach

Gabriele König ist in Usbekistan geboren und erhielt eine intensive musikalische Ausbildung an der N.A. Rimski-Korsakoff Musikschule für hochbegabte Kinder in St. Petersburg. Von 1975 bis 1980 absolvierte sie am Staatlichen St. Petersburger Rimski-Korsakoff Konservatorium ihr Studium, das sie mit Auszeichnung als Konzertpianistin abschloss. Seit 1989 lebt und unterrichtet sie in St. Georgen, organisiert den regionalen Klavieretüden-Wettbewerb, den Glière-Wettbewerb und den internationalen Johann-Baptist-Cramer-Klavierwettbewerb, den sie auch als Jury-Vorsitzende leitet. Ihre künstlerische Tätigkeit beschränkt sich nicht nur auf Konzerte in Deutschland, sondern führt sie auch in viele Länder Europas.

Thomas Duttenhöfner hat als Schüler von Gabriele König schon verschiedene Klavierpreise gewonnen, darunter einen zweiten Preis im Klavierduo beim Bundeswettbewerb "Jugend musiziert". Er beginnt jetzt ein Schulmusikstudium an der Musikhochschule in Trossingen.

Reinhard Ziegler, geboren 1962 in Esslingen am Neckar, studierte an der Musikhochschule Stuttgart Schulmusik mit Hauptinstrument Violine und Wahlfach Dirigieren. Er leitete verschieden Chöre und betreute unterschiedliche Streicher-Kammermusikensembles. Er ist seit 1994 Musiklehrer an den Zinzendorfschulen in Königsfeld und leitet seit 2014 das Kammerorchester St. Georgen.

In den vergangenen zwei Jahren kamen eine ganze Reihe neuer Musiker zum Orchester. Es ist aber durchaus offen für weitere Mitspieler. Die Proben sind regelmäßig montags von 20 bis 21.30 Uhr in der Jugendmusikschule.

Karten gibt es im Vorverkauf bei der Tourist Information und der Buchhandlung Haas in St. Georgen. Erwachsene zahlen im Vorverkauf zehn Euro, an der Abendkasse zwölf Euro, Schüler, Studenten, Auszubildende, Schwerbehinderte und Arbeitslose erhalten die Karten im Vorverkauf für fünf Euro, an der Abendkasse für sechs Euro.