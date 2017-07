St. Georgen Konkurrenz aus Japan wird zum Schicksal

So trafen sich zum Vortrag "Die Geschichte von Dual und Perpetuum Ebner" viele Interessierte, darunter ehemalige Beschäftigte dieser Firmen. Der aus Passau angereiste Referent Norbert Kotschenreuther befasst sich schon seit mehr als 25 Jahren mit diesen beiden Firmen der St. Georgener Phonoindustrie. Initiator Norman Müller fragte am Anfang: "Warum machen Leute so etwas?" Ihm erscheint die Kunst und die Technologie auf Augenhöhe und er sieht die Kunst als reine kreative Seite.

Der Standort St. Georgen steht für technische Neuerungen, die hier entstanden sind. Das Hinterfragen ist wichtig. Die Arbeit mit Plattenspielern stehe im Vordergrund. Kotschenreuther hat die Tüftler aus dem Stockwald im 18. und 19. Jahrhundert angesprochen. Die dort lebenden Steidingers hatten sechs Kinder.

Der 1863 geborene Christian und der 1867 geborene Josef waren nach der Lehrzeit im elterlichen Haus tätig. Josef machte sich im Jahr 1900 im Deutschen Haus selbständig und fertigte Uhrmacherwerkzeuge und Uhrenteile. Christians Frau und acht Mitarbeiter arbeiteten im Wohnhaus und in der Werkstatt in der Leopoldstraße. 1906 taten sich die Brüder zusammen und beschäftigten 25 Personen.