St. Georgen Konflikt kann krank machen

Konflikte mit Nachbarn, Beruf oder sich selbst können Auslöser sein. "Ein ungelöster Konflikt, der jahrelang schwelt, kann wirklich krank machen", dazu Trauer durch den Tod geliebter Menschen, Traumata oder Einsamkeit. Flüchtlinge hätten ein deutlich höheres Risiko.

Weitere Ursachen seien Leistungszwang oder das Gefühl, nicht liebenswert zu sein. Depression bedeute "Hab’ mich lieb ohne Leistung". Verbindungen gebe es zu Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes oder Krebs. Ein Fehler sei, Depression zu behandeln ohne die Schilddrüse auf Störungen zu prüfen.

Hauptsymptome seien Freud- und Interesselosigkeit, Antriebsstörung, Energieverlust oder chronische Müdigkeit, Nebensymptome wie Schlaf- und Konzentrationsstörungen, zu viel oder zu wenig Appetit oder Verlust des Selbstvertrauens und so die Unmöglichkeit, Dinge auszuführen. "Die wollen Sie nicht ärgern, die können es tatsächlich nicht." Auch Lähmung, unruhiges Hin- und Herlaufen, sexuelle Störungen, Schmerzen oder Halluzinationen können Symptome sein.

Sehr wichtig, aber bei schweren Depressionen nicht ausreichend, seien Ergo-, Kunst- oder Bewegungstherapie. Gespräche allein seien zu wenig. Zwar hängten Körper, Gedanken, Gefühle und Verhalten zusammen und beeinflussten sich gegenseitig. Ansetzen könne man aber nur bei Gedanken und Verhalten. Gefühle und der eigene Körper seien nicht so einfach zu ändern.

In der Gesprächstherapie gelte es, dysfunktionale Gedanken zu bearbeiten und zu schauen, was der Betroffene im Leben schon erreichte. Das Verhalten sei durch positive Aktivitäten wie Bewegung, Musik, Stricken, Lesen, soziale Kontakte oder Entspannungstraining änderbar. Es gehe um die Aktivierung von Kraftquellen. Bei schweren Depressionen gehe es nicht ohne Medikamente. Die meisten davon seien nicht suchterzeugend.

Angehörige sollten Verständnis aufbringen, die Erkrankung ernstnehmen und vermitteln, dass Hilfe nötig, Depression behandelbar sei. Unterstützen könne man durch kleine Aktivitäten. Nicht hilfreich seien Sätze wie "Reiß dich mal zusammen". Eigene Hobbys sollte man nicht aufgeben. "Alles, was sie selbst entlastet, hilft Erkrankten", sagte sie.

In der Fragerunde kam die Sprache auf die örtliche Selbsthilfegruppe. Deren nächstes Treffen ist am 11. Juli um 18 Uhr in den Räumen der Wirkstatt. Zum Umgang mit Betroffenen riet Fetzner zu Gesprächen, kleine Runden zu drehen, Musik zu hören oder Aufnahmen von Natur, Kindern oder Tieren anzusehen. Auch Apps mit Naturgeräuschen könnten helfen.

Wenn man an den Betroffenen nicht herankomme sei eine Möglichkeit, die Unterstützung schriftlich zu bekunden. "Auch wenn man niemanden sehen will, tut es gut, wenn jemand sich meldet", so eine Reaktion aus dem Publikum. Wenn Gespräche abgelehnt würden, könne man nach einer besseren Tageszeit fragen, weil der Grad der Depression den Tag über schwanken könne.