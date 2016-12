St. Georgen "Kommt, sagt es allen weiter"

Aber auch der Rahmen der Feier war durchaus angemessen: Die Mitglieder der Elisabeth-Frauen, um deren Vorsitzende Christa Brümmel, hatten den Saal schön hergerichtet. Gemeinsam mit einigen Helferinnen vom evangelischen Kranken- und Hilfsverein sorgten die Damen während der gesamten Veranstaltung aufmerksam für ihre Gäste.

Pfarrer Paul Dieter Auer hielt eine kurze Andacht, in der er das Thema "Depressionen" an einem Text aus dem Alten Testament aufzeigte. "Kein Diamant ist so kostbar wie der Nächste; wir sollten alle für einander ein Geschenk und füreinander da sein", warb der Pfarrer für Verständnis für alle Menschen.

Für die musikalische Umrahmung und Begleitung der Lieder sorgte an Stelle von Renate Roßmy am Flügel deren Nachfolger Jannik Weisser. "Meine Finger wollen nicht mehr so wie ich will", gestand die langjährige musikalische Begleiterin ein. Doch ist es beim Freundeskreis seit jeher üblich, dass die Menschen mit Behinderung selbst für die Geburtstagskinder musizieren. So konnte Achim Schnatterer wieder mit seinem Keyboard überzeugen. Petra Misselwitz spielte auf der Gitarre und Robert Hübsch brachte seine Ständchen auf der Mundharmonika.

Krippenspiel aus neuem Blickwinkel dargestellt

"Kommt, sagt es allen weiter" – unter dieses Motto hatte Rosmarie Lehmann, die das seit vielen Jahren macht, ihr Krippenspiel mit Behinderten und Nichtbehinderten gestellt. Zwar ist logischerweise das Thema immer dasselbe, nämlich die Geburt Jesu. Dennoch schafft sie es immer wieder, die Weihnachtsgeschichte aus einem jeweils neuen Blickwinkel zu betrachten. Heuer war es die Enkelin eines Hirten, der seinen Nachkommen das Weitererzählen ans Herz legte.

Sehr ernsthaft waren die Schauspieler zu Gange, was von den Zuschauern mit reichlich Applaus belohnt wurde. Am Ende wurde gemeinsam "O du fröhliche" angestimmt, bevor Jürgen Lehmann und Christa Brümmel die Feier aufhoben.