St. Georgen Klosterweiher hat ein Mauerproblem

St. Georgen. Eigentlich herrschten bereits beste Voraussetzungen. Laut der Landesgewässerkarte verfügt der Badesee seit dem Jahr 2013 ununterbrochen immer über eine ausgezeichnete Wasserqualität und somit über die Höchststufe drei Sterne. Die Witterung zeigt sich derzeit sommerlich. Doch zum Wochenanfang kam die Hiobsbotschaft.

Auf der Suche nach geeigneter Lösung

"Das Naturfreibad Klosterweiher kann leider nicht wie geplant an Pfingsten die Badesaison eröffnen", teilte die Stadtverwaltung mit. Grund hierfür ist die Stützmauer im Nichtschwimmerbereich. Diese ist nahezu vollständig am Fußpunkt gerissen und hat sich auf der gesamten Länge an der Mauerkrone um drei bis fünf Zentimeter Richtung See verschoben. Lediglich die gewölbeartige Gesamtbauweise gibt der Mauer – durch Verkeilung der Einzelelemente – noch Standfestigkeit.