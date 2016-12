Ein traditionsreiches Einzelhandelsgeschäft hat für immer geschlossen. Klaus Kaiser geht in den Ruhestand. Das Schuhgeschäft am Marktplatz ist das Ende einer langen Familiengeschichte. Bereits im 19. Jahrhundert betrieben die Vorfahren eine Schuhmacherwerkstatt. In den 1950er-Jahren öffnete in der Sommerauer Straße das erste Schuhgeschäft. Im Jahr 1989 erfolgte die Umzug in die Innenstadt. Die Räumlichkeiten in der Marktpassage sind Kaisers Eigentum. Sie sollen vermietet oder verkauft werden. Foto: Vaas