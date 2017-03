St. Georgen Klassenkasse erhält ein dickes Plus

Bauwirtschaft bietet Zukunftsperspektiven

Rupp-Hafner erläuterte die Relevanz und guten beruflichen Perspektiven, die die Bauwirtschaft biete. "Die Arbeit in Bauberufen macht Freude und eröffnet viele Möglichkeiten und Aufstiegschancen. In den vergangenen Monaten habt ihr euch intensiv mit der Bauwirtschaft auseinandergesetzt. Euren großen Erfolg krönen wir mit der Preisübergabe", sagte sie in ihrer Laudatio.

Obermeister Ballof ergänzte: "Berufe im Handwerk sind toll. Alles was man schafft hat jahrelang Bestand."

Klassenlehrerin Silke Schwinghammer hat die Klasse für den Wettbewerb angemeldet. "Ich bin sehr stolz auf euch", sagte sie zu ihren Schützlingen. Diese waren froh, dass Schwinghammer immer an sie geglaubt habe. "Auch wenn wir uns manchmal angestellt haben und schwierig waren", räumten die Schüler ein. Mit selbst gemachten Geschenken, passend zur jeweiligen Challenge, bedankten sie sich bei ihren Helfern, die mit fachlichem Know-how oder Materialien zum Erfolg beitrugen.

Was hat die Klasse mit dem Geld vor? "Drei Wochen Wellness für den Schulleiter", scherzte Westermann. Die Klasse war sich einig, dass sie es für ihre Abschlussfahrt ausgeben möchte. "Von dem Geld wollen wir in einem Hotel übernachten", verrieten einige Achtklässler. Das Ziel war noch ungewiss.