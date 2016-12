St. Georgen Klangvolle "Gemüths-Ergänzung"

St. Georgen. Wie richtig die Macher von Ökultur mit einem Konzert zum Einjährigen lagen, zeigte sich an den zahlreichen Besuchern. Neben Erwachsenen waren auch etliche Kinder und Jugendliche gekommen. Wer erst kurz vor Beginn in das Ökumenische Gemeindezentrum gekommen ist, musste mit einem Stehplatz zufrieden sein. Überwältigt von der Resonanz zeigte sich Sabine Porsch und meinte: "Es ist nicht selbstverständlich, dass die Musizierenden für dieses Konzert in der Weihnachtszeit ihre Familien allein lassen, um uns zu unterhalten." Der große mit Lichtern und roten Kugeln verzierte Weihnachtsbaum verbreitete eine heimelige Atmosphäre im Raum. Cellist Christoph Otto Beyer erklärte den Besuchern, wie die Goldberg-Variationen entstanden sind. Johann Sebastian Bachs Auftraggeber, Graf Hermann Carl von Keyserlingk, wollte Stücke mit sanftem und munterem Charakter. Heiter und gelöst sollte die Musik sein. Bach selbst schuf sein Werk zur "Gemüths-Ergänzung".

Die Arie am Anfang wird 30 Mal verändert und am Ende noch einmal gespielt. Damit wollte Bach zeigen, aus welch einfacher Quelle alle vorausgegangene Kunst gespeist wurde. Beyer wusste weiter, dass es eine Mär sei, dass die Variationen beim Einschlafen helfen sollten. Es kann aber nicht geleugnet werden, dass während des Spiels eine durchaus meditative Wirkung eingetreten ist.

Das Ensemble Trifoglio mit Beyer am Barockcello, Mechthild Karkow an der Barockvioline und Petra Wolff mit ihrer Barockviola sorgten für dieses angenehme Gefühl der Entspannung. Andreas Erchinger unterstützte das Trio mit seinem Jazzpiano.