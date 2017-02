St. Georgen Klangerlebnis mit Trio Musicando

Einen lieblichen Konzertabend erlebten die Besucher im Rahmen von "Ökultur" im Ökumenischen Gemeindezentrum. Wohl bedingt durch das Jubiläum der Narrenzunft waren einige Plätze nicht besetzt.

Die gekommen waren, hatten jedoch ihre Freude an dem Dargebotenen. Zustande gekommen ist das Konzert durch Organisatorin Sabine Porsch und ihre Tätigkeit in der Jugendmusikschule. Ute Haas-Woelke im anthrazitfarbenen Hosenanzug am Klavier, Sabrina Michelfeit im langen schwarzen Kleid mit rotem Bolero an der Klarinette und Claudia Habermann mit glänzendem Kleid und Schulterumhang als Sopranistin hatten ein abwechslungsreiches Programm zusammen gestellt.

Das gute Zusammenspiel machte es der Sopranistin leicht, ihre klare Stimme ertönen zu lassen. Mit Liedern von Louis Spohr und Franz Schubert eröffnete sie den Abend. Haas-Woelke bezauberte mit Edvard Griegs Klavierstück EG 105 No. 1. Michelfeit wusste zu den einzelnen Stücken Interessantes zu berichten. So auch zu "Parto!ma tu ben mio" aus "La Clemenza di Tito" (Die Milde des Titus), das Wolfgang Amadeus Mozart zur Krönung von Leopold II, König von Böhmen, geschaffen hatte. Ursprünglich von Kastraten gesungen wird heute auch die Frauenstimme eingesetzt. Herrlich das begleitende Klarinettenspiel von Michelfeit. Nach der Pause folgten bekannte Opern. Die "Habanera" von Georges Bizet mit "L’amour est un oiseau rebelle" entzückte die Anwesenden. Ebenso Giacomo Puccinis "O mio babbino caro" aus "Gianni Schicchi" und "Quando me’n vo" aus "La Boheme". So mancher hatte die Augen geschlossen, um die Lieder so richtig genießen zu können. Mit Franz Lehars Operette "Giuditta" und dem Lied "Meine Lippen, sie küssen so heiß" und einer nochmals blendend disponierten Habermann sollte das Konzert beendet sein. Das Publikum war aber so begeistert und spendete frenetischen Applaus. Dafür folgte als Zugabe als Hommage an Habermanns Herkunftsland Brasilien ein Lied über einen Vogel, der vom Aussterben bedroht ist. Dieser hat eine außergewöhnliche Stimme, was in dem Gesang herauszuhören war. Das Trio Musicando bedankte sich dafür, dass es hier spielen durfte und kann sich durchaus vorstellen, erneut im Ökumenischen Gemeindezentrum zu gastieren.