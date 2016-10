St. Georgen Kinder verletzen sich bei Flucht ins Heu

Eine weitere Gruppe sorgte dafür, dass ein einzelnes Kalb, das am Haus in einer Kälberbox gestanden war, rasch in den Stall daneben gebracht wurde. Hier baute die Wehr aus Kapazitätsgründen eine personallose Riegelstellung zur Sicherung der hinten liegenden Stallungen auf.

Indes hatten die Atemschutzträger die ersten Personen aus dem Haus gerettet, wobei sich rasch herausstellte, dass weitere Kinder ins Heu geflüchtet waren, die sich dabei verletzten, so die zusätzliche Annahme. Auch diese Opfer konnten mittels Tragetuch aus dem Haus gerettet werden. Anschließend wurde der "Brand" gelöscht.

Zufrieden waren sowohl Abteilungskommandant Edgar Mayer als auch Stadtbrandmeister Christoph Klei ner mit der Leistung und Effektivität der Wehr. Sehr schnell seien die Einsatzkräfte in der Lage gewesen, Menschen und Tiere in Sicherheit zu bringen und ebenso schnell sei die Wasserversorgung gestanden.

Erstaunlicher Weise hatten sich trotz der Abgeschiedenheit etliche Besucher eingefunden, die die Arbeit der Wehr bestaunte.