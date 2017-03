St. Georgen Kinder- und Jugendarbeit im Vordergrund

Mit geistigen Impulsen und dem gemeinsam gesungenen Lied "Got a reason for living again" stimmte er die Anwesenden auf den Abend ein. Anja Bublies und Andreas Wintermantel informierten über die Aktivitäten des abgelaufenen Vereinsjahres.

Die alle zwei Jahre stattfindenden Leitertage sowie die Teilnahme an den Wochenendseminaren sind lohnenswert. Das Herbstfest ist stets bestens besucht, da kommen auch die Eltern der Kinder und Jugendlichen mit.

Die Hauptamtliche Tabea Friedmann zeigte auf, was in den Jungscharen geleistet wird. Im ökumenischen Zentrum sind meistens bis zu 22 Kinder da, insgesamt werden rund 50 Kinder wöchentlich im Glauben unterrichtet. Eltern-Nachmittage, die Freizeit im Weißloch und das Herbstfest sind immer gut besucht.