St. Georgen Kinder toben mit Spaß im Freien

St. Georgen. Damit Kinder wissen, wie sie sich einem Hund gegenüber verhalten sollen, war Katja Franke aus Furtwangen-Rohrbach vom Besuchshundetreff Schwarzwald-Baar-Kreis mit ihrem Team zu Gast. Obwohl unter den 20 Kindern und einer Erwachsenen einige Angst vor Hunden bekundeten, waren sie dennoch gekommen. Das Team besucht unter anderem Seniorenheime und Krankenhäuser und kommt auch zu Einladungen bei Ferienprogrammen. Franke erklärte den Kindern, was ein Hund gerne mag und was lieber unterlassen werden sollte. Am Schwanz ziehen geht gleich gar nicht, streicheln jedoch gerne. Genau wie Kinder möchten auch Hunde beschäftigt werden. Franke übt jeden Tag mit ihren Hunden Fea und Hermes. Auch Elisabeth Wasmer aus Peterzell mit ihrer zwölfjährigen Athena, sowie Alexander Hermann aus Hüfingen mit Nora und Queeny gehören zum Besuchshundetreff.