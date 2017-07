St. Georgen Kinder  in Robert-Gerwig-Schule betreut

Vom 21. August bis zum 8. September, jeweils von 7.30 bis 14 Uhr, können 25 Kinder in den Räumen der Robert-Gerwigschule betreut werden. "Wir machen bewusst keine Aufgaben oder Ähnliches. Die Kinder sollen ihre Ferien genießen", betonte De Souza.

Mit verschiedenen Vereinen habe sie bereits Kontakt gehabt. So will das Forum am Bahnhof die Modelleisenbahnen zeigen, der Turnverein an einigen Tagen mit den Kindern aktiv werden, mit dem Förster geht es in den Wald, oder der Tennisclub bietet einen Spaß-Tennistag. Es sollen an zwei bis drei Tagen feste Programmpunkte angeboten werden, manchmal gehe es auch zum Eisessen.

Anfang September stoßen Matteo, Jakob und Alessio dazu, die nur wenige Tage später eingeschult werden.

Keine Konkurrenz zum Ferienprogramm des Jugendhauses wolle man sein: "Die fangen an, wenn wir fertig sind, theoretisch wäre also beides zur Ganztagsbetreuung möglich", räumt die Erzieherin ein. Die Woche kostet 50 Euro, Vesper ist mitzubringen, Buchungen sind nur wochenweise möglich. Anmeldungen per Email, weidenbaechle-kiga@t-online.de, oder über die Wirkstatt, Telefon 07724/ 91 83 05.