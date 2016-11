St. Georgen Kinder helfen Kindern

Die Kindergartenkinder wollen mit dieser Herzenssache Kindern in Not helfen. "Durch diese Aktion möchten wir den Kindern helfen, die unter vielfältigen Entbehrungen leiden", sagte F. Fischer. Zusammen mit der freundlichen Unterstützung konnten kurzerhand viele nützliche Dinge wie Buntstifte, Spielzeuge und Hygieneartikel organisiert werden. Diese wurden dann zusammen mit den Kindern in Schuhkartons gepackt und im Anschluss bei der Sammelstelle in St. Georgen abgegeben.