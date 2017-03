St. Georgen Kieninger: "Das war eine Riesengaudi"

Event wird dieses Jahr auf einen Tag reduziert

Statt an zwei Tagen, soll das Event in diesem Jahr an nur einem Tag stattfinden. Geplant sei die Neuauflage des Skate- und BMX-Contest am 26. August.

"Der Burning-Cup ist bei Skatern und Jugendlichen aus der ganzen Region gut angekommen", resümierte Alexander Kieninger. 50 Teilnehmer und 600 Besucher zählte er an den zwei Veranstaltungstagen des Vorjahrs. Profis aus Stuttgart waren ebenso Teil des Events wie Musiker und DJs. "Das war eine Riesengaudi", schwärmte er.