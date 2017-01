St. Georgen Keimzelle des wirtschaftlichen Aufschwungs

St. Georgen. In der Uhrensammlung im Deutschen Phonomuseum gewährt Siegbert Hils einen Einblick in die Schwarzwälder Uhrengeschichte in und um St. Georgen. Im 19. Jahrhundert war die Bergstadt Dreh- und Angelpunkt der Schwarzwälder Uhrenindustrie.

Die Uhrmacherei bildete die Grundlage für die feinmechanische Industrie in der Stadt und somit auch für die Phonoindustrie. Viele bedeutende Maschinenfabriken sind aus der Uhrenproduktion heraus entstanden.

Seit Ende des 19. Jahrhunderts wurden in St. Georgen Uhren und industriegeschichtliche Gegenstände gesammelt und ausgestellt.