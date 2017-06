St. Georgen Kaum noch Grammophone im Angebot

Durch Kurzwellentechnik weltweit kommunizieren

Vertreten war auch der Ortsverein Furtwangen des Deutschen Amateurfunkverbands. Das Hobby sei vielschichtig, mit Geräten aus den 60-er Jahren bis hin zu modernem, digitalem Equipment, so Franz Köser und Jürgen Kraft. Dank Kurzwellentechnik könne man weltweit kommunizieren, ganz ohne Internet. Es gebe immer mehr Junge die sich dafür interessierten. Ein Thema sei Notfunk im Krisenfall. Der Ortsverein betreibt zwischen Furtwangen und Gütenbach eine Funkstation.

Moderne Phonogeräte gab es im Eingangsbereich der Stadthalle. Christian Fröhling von der Sintron Vertriebs GmbH zeigte von der Firma Fehrenbacher gebaute Plattenspieler, die zum Teil Neuentwicklungen sind, zum Teil auf früheren Dual-Geräten basieren. Die Retrowelle sei spürbar, so Fröhling angesichts eines Wachstums des Absatzes um 40 Prozent vor zwei bis drei Jahren.

Komplett neu entwickelt sind die Geräte vom WE Audio Systems aus St. Georgen. Laut Managing Director Wolfgang Epting bot man bis vor kurzem lediglich Plattenspieler mit Preisen zwischen 2500 und 4000 Euro an. Neu sind zwei Geräte ab 1000 Euro, von denen eines vor kurzem auf einer Messe in München Weltpremiere feierte. Ein Gerät soll in einer, vielleicht auf 17 Stück limitierten Sonderedition erscheinen.