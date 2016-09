St. Georgen Kaum Konflikte mit Flüchtlingskindern

Sie besetze seit 2014 eine 50-Prozent-Stelle, sei für die Klassen fünf bis zehn zuständig und berate Schüler, Lehrer und Eltern, betonte Link. Themenschwerpunkte seien immer wieder Beratung bei Mobbing, ADS, ADHS, aber auch den Umgang miteinander, Freundschaft, Liebe und Sucht. Ebenso würden Schulangst oder Lernprobleme seitens ihrer Klienten angesprochen. Ohne lange Wartezeiten biete sie niederschwellige Hilfestellung.

Dabei seien Einzelfallhilfe und Elternarbeit, Konfliktmanagement und Präventionsarbeit zu den Themen Gewalt, Sucht und zu weiteren Themen im Unterricht in Kooperation mit den Lehrkräften jederzeit möglich. Sie habe aber auch Sozialpädagogische Gruppenangebote, unterstütze bei der Stärkung der Sozialkompetenz und gebe Hilfen im Übergang von der Schule in den Beruf. Sie stehe in enger Kooperation mit den Diensten der Jugendhilfe, betreibe intensive Netzwerkarbeit und berate Lehrer.

"Ich helfe bei Fragen zu Erziehung und zum Lernen, gebe therapeutische Unterstützung, wo es nötig ist, vor allem beim Thema Sucht.