St. Georgen Kasperle erlebt Abenteuer im Märchenwald

St. Georgen. In diesem Jahr erleben der Kasper und seine Freunde wieder neue spannende Abenteuer unter dem Motto "Kasperle im Märchenwald", aufgeführt mit nostalgischen, von Hand gefertigten Holzhandpuppen in farbenfrohen Kostümen und mit lebhaften Kulissen in Szene gesetzt. Carlos der Rabe und das Krokodil sind ebenfalls mit dabei. Das Märchen in fünf Akten ist geeignet für Kinder ab zwei Jahren und dauert etwa 55 Minuten. Der Puppenpalast ist bekannt für die außergewöhnlichen Bühne in Form einer alten Ritterburg und gehört zu den größten reisenden Puppenbühnen Deutschlands. Besonders geehrt wurde es in der Vergangenheit für die witzige aber dennoch märchengetreue Spielweise, die auch Erwachsene Kinder begeistert. Karten gibt es zwischen 3,90 und 8,90 Euro an der Tageskasse, die ab 15.30 Uhr geöffnet ist. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0177/6 77 92 93 oder im Internet unter www.der-puppenpalast.de.