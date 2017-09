St. Georgen Kantor will Jugendchor gründen

St. Georgen-Langenschiltach. Jochen Kiene, seit Anfang Juni Kantor, berichtete von einem vollen Erfolg der "Orgelmusik zur Marktzeit". Er dankte für großzügige Spenden zur Sanierung der Orgel.

Am 5. Oktober um 17 Uhr lädt Kiene Interessierte ab zehn Jahre ins Gemeindehaus ein. Er will einen Jugendchor gründen. Angedacht ist 2018 eine Orgelwanderung von Peterzell über Buchenberg nach Tennenbronn. Orgelkonzerte sind für die Adventssamstage geplant, in Vorbereitung ist das Adventskonzert. Es sollen eine Saxofonistin und Posaunen dabei sein. Für 2018 ist ein größeres Oratorium geplant.

Aufwärtstrend in der Jugendarbeit