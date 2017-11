St. Georgen Jungmann: "Gelebter Wahnsinn"

St. Georgen. "O, er war ein wahrer Blutsauger, der Scrooge! Ein gieriger zusammenscharrender, festhaltender, geiziger alter Sünder; hart wie ein Kiesel, aus dem kein Stahl einen warmen Funken geschlagen hat", schreibt Charles Dickens am Anfang seiner Erzählung "Eine Weihnachtsgeschichte".

Den Klassiker nimmt sich in der Adventszeit das Ensemble des Rollmops-Theaters aus Villingen im Theater im Deutschen Haus vor. "Nachdem wir im vergangenen Jahr ›Die Schneekönigin‹ hier erfolgreich inszeniert haben, freuen wir uns, in der Adventszeit wieder hier spielen zu können. Das Theater im Deutschen Haus bietet ganz andere Möglichkeiten, als unsere kleine Rollmops-Bühne in Villingen", sagt Olaf Jungmann, der Autor, Regisseur, Schauspieler und Bühnenbauer in Personalunion ist.

Die Darsteller Jessika Lippert, Cornelia Schmid, Beate Stroka, Silas Lippert, Marlon Grano und Jungmann selbst, bringen die Geschichte um Ebenezer Scrooge und seine Wandlung vom kaltherzigen Greis, der Weihnachten verachtet, zu einem offenherzigen Mann, auf die Bühne. Dabei setzt Jungmann, wie schon oft, auf Kinder-Schauspieler. "Die Geschichte ist für Kinder gedacht – deshalb lassen wir sie auch von Kindern erzählen", sagt Jungmann.