St. Georgen Junge Talente überzeugen beim Mozart Festival

Von der Jugendmusikschule St. Georgen/ Furtwangen beteiligten sich insgesamt fünf Schüler: Mona Fleig und Leo Eckerle (Klavierklasse A. Schulz), Charlotte Kawohl (Violinklasse P. Wolf), Maria Sophie Maretschko und Tim Leo Florijanovic (Klavierklasse G. König).

Die hochtalentierte Maria Sophie Maretschko (9), Tochter der Gitarrenlehrerin der JMS St. Georgen/Furtwangen Olga Maretschko, zeigt seit Jahren eine besondere Freude am Klavierspielen.

Sie war erste Preisträgerin beim Wettbewerb "Jugend musiziert" (2014), erste Preisträgerin beim 16. Badener Klavieretüdenwettbewerb (2013) und beim 17. Badener Klavieretüdenwettbewerb (2015), erste Preisträgerin beim fünften Internationalen Reinhold-Glière-Klavierwettbewerb (2014) und ersten Preisträgerin beim siebten Internationalen Johann Baptist Cramer Klavierwettbewerb (2015).

Zur Zeit bereitet sie sich zur Teilnahme am Wettbewerb Jugend musiziert, welcher im Februar 2017 in Schramberg stattfindet, in der Kategorie Klavier solo vor.

Der Name des St. Georgener Schülers des Thomas- Strittmatter-Gymnasiums Tim Leo Florijanovic ist mittlerweile vielen Lesern schon bekannt.

Begonnen hat er mit der Musikalischen Früherziehung an der Jugendmusikschule in St. Georgen. Nach einer relativ kurzer Zeit entscheidet er sich für die Ausbildung im Fach klassisches Klavier bei Klavierlehrerin Gabriele König, die seit 25 Jahren erfolgreich an der JMS St. Georgen/Furtwangen unterrichtet.

Mit seiner Spielpartnerin Maria Sophie Maretschko gewann er zahlreiche erste Preise bei nationalen und internationalen Klavierwettbewerben: Badener Klavieretüdenwettbewerb (2013 und 2015), beim fünften Internationalen Reinhold-Glière-Klavierwettbewerb (2014) und beim siebten Internationalen Johann – Baptist-Cramer-Klavierwettbewerb (2015).

Im vergangenen Jahr hat Tim Leo mit der begabten Klarinettistin Sonja Link (Klarinettenklasse B. Rimbrecht) einen ersten Preis in der Kategorie Duo ein Blasinstrument und Klavier in Tuttlingen gewonnen. Zusammen mit Sonja Link nahm er am großen Preisträgerkonzert des Wettbewerbs Jugend musiziert in Schramberg teil. Geplant sind auch weitere Wettbewerbe.