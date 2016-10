St. Georgen Junge Syrer erzählen von Hoffnung

Seit vergangenem Herbst probten sie mit Johanna Zelano und Götz Kniess im Theater im Deutschen Haus und feierten im Juni Premiere mit ihrem Stück "Hoffnung". Auf vielfältigen Wunsch und wegen der großen Resonanz auf die beiden Aufführungen im Juni, hat sich das Ensemble für die weiteren Termine formiert. Angekommen sind sie in Deutschland und haben die Schrecken des Krieges in ihrer Heimat hinter sich gelassen. Aber die Emotionen und Bilder im Kopf, die haben sie mitgebracht nach Deutschland, zu ihrer Zufluchtsstätte, an der doch alles so anders ist wie "zu Hause".

Bilder und Gedanken, die sie gerne mit ihren Mitmenschen teilen möchten und auf der Bühne verarbeiten wollten, was ihnen daheim, im Krieg, auf der Flucht und nach der Ankunft widerfahren ist. So haben sie sich zusammen gefunden und mit der Unterstützung durch den Kreis-Jugend-Fond des Landkreis-Schwarzwald-Baar konnte das Ensemble "Hoffnung", eine Gruppe junger syrischer Männer, ins Leben gerufen werden. "Hoffnung" heißt auch das Stück, das sie in St. Georgen und Königsfeld zeigen: Sie sind jetzt in Deutschland, aber die Frage ist, ob sie wirklich "angekommen" sind und die Menschen in der Region wirklich bereit sind, sie aufzunehmen, alle tatsächlich gegenseitig integrationsfähig sind, ob die Einheimischen überhaupt verstehen, woher die Flüchlinge kommen, und ob sie auch untereinander, "menschenrechtsorientiert" sind. Mit diesen Fragen haben sich Ali, Abdo, Mohammad, Amar, Tarek, Zead, Johanna, Götz auseinandergesetzt, manchmal mit Hilfe eines Übersetzers, aber zunehmend ohne. Theatrale Kommunikation kann auf Worte oft verzichten, und irgendwann war da ein Clown, eine Schatzkiste, Tanz, Poesie und "Menschen wie du und ich".

Karten für den Termin in St. Georgen gibt es im Vorverkauf für acht Euro bei Natur- und Feinkost Hoppe, Telefon 07724/91 83 99, Schüler zahlen fünf Euro. Der Eintritt für die Aufführung in Königsfeld im Rahmen der Albert-Schweitzer-Tage ist frei, Spenden für die Flüchtlingsarbeit sind erwünscht.