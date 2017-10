St. Georgen Jugendmusikschule gratuliert ihrem Gründer

St. Georgen. Peter Dönneweg feierte am 11. August seinen 80. Geburtstag in seinem Geburtsort Leer in Ostfriesland. Die Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen wollte ihrem Gründer natürlich persönlich und musikalisch gratulieren. Viele Weggefährten, darunter ehemalige und momentane Musiklehrer sowie Schüler fanden sich dazu nun im Musiksaal der Jugendmusikschule (JMS) ein.