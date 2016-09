St. Georgen "Jazz-Führerschein" für junge Musiker

Jenne-Dönneweg zeigt ihren Bogen, der die Saiten ihrer Violine zum Schwingen bringt. Was Jenne alles mit seinem Schlagzeug machen kann, führt er vor. Er spricht von einer kleinen Schnarr- oder Marschtrommel, von Becken und der Schnippsmaschine.

Zusammen üben alle Anwesenden den Viervierteltakt, bei dem auf zwei und vier geklatscht wird. Nach den technischen Erklärungen ist die Stimme gefordert. Zu „Alle meine Entchen“ textet Jenne weiter "schwimmen auf dem Klosterweiher". Jenne-Dönneweg holt Kinder auf die Bühne, die freudig mit singen. Mit "Hey ho spann den Wagen an" ist laut Jenne der Hip-Hop entstanden. Er teilt den Saal in zwei Hälften und heraus kommt ein perfekt gesungener Kanon. Wie die Musiker einen Wettbewerb in der Mongolei als schnellste Band gewonnen haben, demonstrierten sie zu "Sascha liebt nicht große Worte." Damit ist auch der Bogen gespannt zur Zugabe "Drei Chinesen mit dem Kontrabass", bei dem alle wieder begeistert mit machen. Nach diesem Ausflug in die Musikgeschichte wissen die Besucher nun, dass beim Jazz ein Solo durchaus sofort danach beklatscht werden darf.