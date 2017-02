St. Georgen. Das italienische Zentrum, Hauptstraße 18, wird am Donnerstag, 9. Februar, um 19 Uhr wieder eröffnet. "Der neue Vorstand hat es geschafft, alle Hürden eines Neuanfangs nach einer schwierigen Ausgangslage und in relativ kurzer Zeit, zu überwinden und das Zentrum wieder mit italienischem Leben zu füllen", so der Vorsitzende Francesco Fazio in einer Mitteilung des Vereins. Geplant sind in diesem Jahr ein Muttertagsfest in der Unterkirche am 13. Mai, die Teilnahme am Stadtfest sowie die Ausrichtung des traditionellen italienischen Nikolausfestes am 9. Dezember in der Stadthalle.