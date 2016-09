St. Georgen Interreg-Mittel für Demografie-Projekt

Das Netzwerk wurde im Jahr 2006 im Festausschuss anlässlich des Jubiläums 200 Jahre Kernort Königsfeld bereits angedacht, um nicht nur zurück, sondern auch nach vorne zu schauen. Die Aktion wird seitdem von Bürgern Königsfelds ehrenamtlich getragen.

Die im Form der damaligen Bürgerwerkstatt Zukunft mit den Themen "Leben in Königsfeld", "Wirtschaft" und "Gäste in Königsfeld" fließen mit ihren Anregungen durch das bürgerschaftliche Engagement in die politischen Diskussionen der Stadt ein.

Nachdem in den letzten Monaten für das Netzwerkbüro viel Arbeit angefallen ist, will man jetzt wieder die Mitarbeiter umfassend informieren, und zwar in der nächsten Sitzung am Dienstag, 13. September, 10 Uhr, im Büro Friedrichstraße 5.