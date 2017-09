St. Georgen Internist Emanuel Metzger kommt ins MTZ

Laut Johannes Probst zogen die im Ärztehaus beheimateten Psychotherapeuten in ein naheliegendes Gebäude um. Einen der dadurch frei werdenden Räume wird Metzger nutzen. Probst lobt dessen Know-How im Bereich der Naturheilverfahren und der Onkologie. Er sei in St. Georgen kein Unbekannter, habe er doch schon zwei Mal bei der Gesundheitswoche referiert. "Für uns ist das wunderbar", so Probst. Metzger decke Bereiche ab, die andere Mediziner der Bergstadt in dieser Tiefe nicht hätten.

Metzger selbst spricht von integrativer Medizin, einem ganzheitlichen Ansatz und Lösungen mit natürlichen Mitteln. Die herkömmliche Medizin verfolge viele Lösungsansätze nicht weiter. Dafür und für den Patienten nehme er sich Zeit. Es gehe darum, sich ein umfassendes Bild über den Patienten zu machen. Dazu gehöre erweiterte Labordiagnostik. Viele wüssten gar nicht über ihre Optionen Bescheid. Durch Stoffwechselumstellung oder Leberfasten seien beispielsweise viele Autoimmunerkrankungen positiv beeinflussbar. Er setze sehr auf die Eigeninitiative des Patienten.

Metzger legt Wert auf die Tatsache, dass seine Tätigkeit als Ergänzung zur Arbeit der anderen örtlichen Mediziner zu sehen ist. Er sei deshalb keine Konkurrenz zu niedergelassenen Ärzten. Falls gewünscht, möchte Metzger seinen Kollegen auch Vorträge anbieten. Es sei immer daran gedacht worden, Themen der Gesundheitswoche und Präventionserziehung auch übers Jahr hinweg zu behandeln, so Probst zur dahinter stehenden Motivation.