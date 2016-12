St. Georgen Ins Hallenbad viel investiert

St. Georgen . Innenstadt mit Marktplatz, Tiefgarage, Rathaus, Schulzentrum: alle bedürfen einer dringenden Erneuerung und Qualitätssteigerung und stehen für das moderne Hallenbad hinten an. Über sieben Millionen Euro hat die Stadt in die Hand genommen, um das Bad auf dem Rossberg zu sanieren. Alles ohne Steuererhöhungen und Mehrbelastung für die Einwohner, sagte Bürgermeister Michael Rieger in der letzten öffentlichen Gemeinderatssitzung des Jahres.

Bei der Eröffnung des Bades mit Festakt wird der Eintritt für die Besucher umsonst sein. Danach werden die Schwimmer veränderte Öffnungszeiten und Preise vorfinden. Unter Berücksichtigung der hohen Baukosten, längeren Öffnungszeiten und damit verbundenen höheren Personalkosten hätten Verwaltung und Gemeinderat beschlossen, die Preise moderat anzuheben, denn um die Kosten decken zu können, müsste eine Tageskarte rein theoretisch etwa 13 Euro kosten, so Rieger.

Ein Erwachsener bezahlt für eine Tageskarte statt bisher 3,50 Euro künftig 4,50 Euro, Jugendliche bis 18 Jahren müssen 2,50 Euro locker machen. Jahreskarten belaufen sich auf 180 Euro pro Erwachsenen und 90 Euro für unter 18-Jährige. Das heißt, dass die Karte bei einem Besuch in der Woche nach 40 Wochen wieder drin ist, rechnete Rieger vor. Neu sei das Angebot von Familieneinzelkarten, bei der entweder beide Elternteile mit ihren eigenen Kindern für zwölf Euro beziehungsweise acht Euro bei einem Elternteil den Eintritt erwerben könnten.