St. Georgen Innovatives Ventilatorsystem überzeugt

Thomas Borst, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing der EBM-Papst-Gruppe, freut sich über das großartige Kunden-Feedback: "Wir sind sehr zufrieden mit dem Verlauf der Chillventa 2016. Auf den neuen Axialventilator AxiBlade haben wir eine enorm positive Resonanz erhalten. Er ist der neue Meilenstein in der gesamten Branche."

Auf über 700 Quadratmetern Ausstellungsfläche zeigte EBM-Papst im modernen Stand-Design eine Vielzahl weiterer neuester Entwicklungen von Ventilatoren und Systemen. Die Vorteile der Produkte wurden auf großen Touchscreens anschaulich erläutert.

"Die Chillventa ist in den vergangenen Jahren immer bedeutender geworden, was sich an den steigenden Besucherzahlen zeigt. Zudem hat die Chillventa an Internationalität dazu gewonnen. Das sehen wir an den vielen Besuchern aus Übersee und Fernost", so Borst. Auch aus diesem Grund wird EBM-Papst sein Engagement auf der Chillventa künftig verstärken und hat den Vorsitz des Messebeirats übernommen. Dieser vertritt die Interessen der Messe-Aussteller.