St. Georgen Initiative ergreifen und Ideen umsetzen

Schön zu sehen sei es auch, dass das, was die Jugendlichen machen, Früchte trägt, freut sich Alexander Kieninger, der ebenfalls wiedergewählt wurde. Er finde es toll, dass Bürgermeister Michael Rieger und Markus Esterle, Leiter Bürgerdienste, immer bereit seien, die Arbeit des Jugendgemeinderats zu unterstützen – egal, welche Ideen sie mitbringen würden. Dabei erinnert er sich zurück, als Bürgermeister Rieger bei der Renovierung des Bahnwärterhäusles tatkräftig mit angepackt hatte.

Um die neuen Mitglieder zu integrieren, haben sich die Wiedergewählten überlegt, ein Wochenende auf einer Hütte zu veranstalten, verrät Kieninger. Dort solle eine kleine Tagung stattfinden, um den Neulingen einen Einblick in die Arbeitsabläufe und Projekte zu geben. "Alles braucht seine Zeit", weiß Obergfell.

Etwas zurückhaltender als die "alten Hasen" äußern sich die noch unerfahrenen Mitglieder. Marcel Jahn findet es schön, dass der JGR durch einen aktiven Wahlprozess zustande gekommen sei. Denn neben denjenigen, die sich aufstellen lassen haben, hätten auch die stimmberechtigten Jugendlichen durch ihre Wahl ihr Interesse gezeigt. Ronja Schlegel findet es cool zu wissen, dass die Jugendlichen an den JGR glauben. Sophie Merkel sei positiv überrascht gewesen, es in den JGR geschafft zu haben und auch Martin Gönner findet es cool, gewählt worden zu sein.

Durch Stimmengleichheit dürfen sich diesmal 16 Jugendliche engagieren. Als Sprecher beziehungsweise Vertreter des JGR werde normalerweise der "Stimmkönig" gewählt. In der ersten offiziellen Sitzung werde das Ergebnis bekannt gegeben, erklärt Kieninger. Der Ablauf sei vergleichbar mit anderen Amtsantritten.

Wöchentliche Treffen und Mottopartys

Neben mehreren öffentlichen Sitzungen – geplant sei eine pro Quartal –­ wollen sich die Jugendlichen einmal im Monat im Bahnwärterhäusle treffen. Bei anstehenden Veranstaltungen solle dies auch öfter vorkommen. Wenn ein Mitglied schulbedingt verhindert sei, sei dies kein Problem, sagt Raimondo.

Aber es gehe auch darum, Verantwortung zu übernehmen und diese auch mitzutragen, erläutert Obergfell. Das Interesse müsse da sein, man könne nicht immer Ausreden bringen, ergänzt Kieninger, denn man habe sich ja freiwillig entschieden, diese Aufgabe zu übernehmen.

Der Jugendtreff im Bahnwärterhäusle liegt den Jugendlichen besonders am Herzen. Bei diesem Projekt werde am meisten Manpower benötigt, erläutern sie. Das Haus müsse auf Vordermann gebracht werden. Ziel sei es auch, einen Internetanschluss zu installieren. Ein Mal pro Woche, wollen sie den Treff öffnen, um gemeinsam mit jungen Leuten aus der Bergstadt Fifa oder Tischkicker zu spielen oder Mottopartys zu veranstalten.

Für weitere Projekte haben die Jugendlichen bereits Ideen in petto. Neben einer weiteren Auflage des "Burning Cup", soll es auch ein Volleyball-Turnier am Klosterweiher geben und ein Fußball-Street-Turnier, bei dem Flüchtlinge miteinbezogen werden. Denn: die Jugendlichen haben festgestellt, dass die geflüchteten Jugendlichen noch nicht so gut integriert seien. Durch ein solches Event wolle der JGR das ändern.

Um soviel wie möglich umsetzen zu können, brauche der JGR auch die Unterstützung von anderen Jugendlichen, aber auch von Erwachsenen und Sponsoren. Für das Bahnwärterhäusle werden beispielsweise noch Sitzgelegenheiten benötigt, auch andere Sachspenden, sowie Ideen und Anregungen – die sie auch an den Gemeinderat weitergeben – seien jederzeit willkommen, erläutern die engagierten jungen Leute.

Die erste Sitzung des Jugendgemeinderats findet morgen, Mittwoch, um 17.30 Uhr im großen Rathaussaal statt.