St. Georgen Infos über die Tätigkeiten einer Pflegekraft

Die Auszubildenden können während ihrer dreijährigen Ausbildung ein vierwöchiges Praktikum im Ausland in den Partnereinrichtungen der Evangelischen Altenhilfe in Rumänien oder Österreich absolvieren sowie diverse So zialleistungen in Anspruch nehmen, so die Personalleiterin.

Insgesamt 138 Bewohner werden betreut

Erfreulich ist, dass sich dieses Jahr elf junge Menschen für eine dreijährige Ausbildung zum examinierten Altenpflger entschieden haben sowie drei weitere ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in den verschiedenen Bereichen der Einrichtung absolvieren werden.

Die Altenhilfe versorgt insgesamt 138 Bewohner in ihren stationären Einrichtungen (99 im Lorenzhaus und weitere 39 im Elisabethhaus), im teilstationären Bereich (Tagespflege) werden täglich bis zu zwölf Tagesgeäste betreut während die Sozialstation täglich rund 200 Patienten in St. Georgen, Königsfeld und Umgebung versorgt.