St. Georgen Informationen zu Initiativen in Kirgistan

Sie ist die Schwester des Bergstädters Lothar Fritzsche und die Tante von Tobias Fritzsche, dem Gründer der Schwarzwaldseele.

Karla-Maria Schälike lebte in der Sowjetzeit als einzige westliche Ausländerin in Kirgistan. Durch die Geburt und den Tod ihres Sohnes Gert-Michael kam sie in Berührung mit dem furchtbaren Schicksal, das schwerstbehinderte Kinder in der Sowjetunion erlitten.

Als ihr Sohn geboren wurde, war neben ihm ein anderer Junge zur Welt gekommen, dessen Mutter bitterlich weinte und ihren Kopf unter der Bettdecke verbarg. Ärzte beschimpften sie und forderten irgendetwas von ihr. Schälike erfuhr zu ihrem Entsetzen, dass von ihrer Zimmernachbarin gefordert wurde, sich mit ihrer Unterschrift von ihrem eben erst geborenen Kind loszusagen, nur weil es behindert war.