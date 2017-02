St. Georgen In Langenschiltach sicher und gesund leben

Schriftführer Markus Storz erinnerte unter anderem an sechs Einsätze und 13 Proben. "Der wohl spektakulärste Einsatz seit längerer Zeit“ war ein verkeilter LKW mit Wohnanhänger. Die gesamthauptprobe aller Abteilungen fand im September am Hallenbad in St. Georgen statt. Angenommen wurde ein Chlorgasunfall. Die Herbstabschlussprobe fand bei der Firma Lehmann Drehtechnik statt.

Weitere Aktivitäten gab es bei Stadtfestlauf und Bikemarathon, beim Laternenumzug des Kindergartens oder der Langenschiltacher Dorfweihnacht, so die Bilanz.

Neu gewählt wurde Maximilian Aberle als Kassierer. Er trat die Nachfolge von Michael Kopp an, der das Amt 15 Jahre inne hatte. Wiedergewählt wurde Schriftführer Markus Storz. Die Abteilung könne von Glück reden, dass es beim Nachwuchs keine Probleme gebe, so Manfred Aberle. Er beförderte Daniel Schwenk vom Feuerwehrmann-Anwärter zum Feuerwehrmann und Andreas Weisser vom Ober- zum Hauptfeuerwehrmann.

Daniel Schwenk wurde 2016 in die Abteilung aufgenommen. Er sei sehr eifrig, habe schon etliche Übungen absolviert und wäre am Liebsten schon zum Atemschutzlehrgang, was aber erst ab 18 Jahren möglich sei. Andreas Weisser ist seit 2000 dabei, hat unter anderem Lehrgänge für Patientengerechte Unfallrettung oder für Sprechfunk absolviert. Er wird als Maschinist hauptsächlich für den Anhänger zuständig sein.

Laut Philipp Götz lag der Probenbesuch im vergangenen Jahr bei 74,1 Prozent.

"Ihr seht gut aus in eurer Uniform", so Gesamtkommandant Christoph Kleiner. Sehr positiv sei der Altersdurchschnitt der Aktiven. Der von der Abteilung selbst umgebaute Anhänger sei eine gute Ergänzung auch bei größeren Einsätzen. Positiv sei zudem die Anschaffung einer Digitalkamera für Einsätze oder Proben. Es sei immer wichtiger, Einsätze zu dokumentieren. Die Leute würden immer schwieriger, geklagt werde gleich. Deshalb mache es immer Sinn, zu dokumentieren. Kleinder dankte für die gute Zusammenarbeit und rief dazu auf, sich bei Unstimmigkeiten zu melden.

Ortsvorsteher Wilhelm Müller sprach ebenfalls seinen Dank aus. Besonders für den Besuch von Lehrgängen, damit die Feuerwehr einsatzfähig bleibt. Kleiner habe immer ein offenes Ohr für die Wehr. Das Löschen stehe gar nicht mehr im Vordergrund, die Feuerwehr sei eine Hilfsorganisation, gut gerüstet für den Einsatz.