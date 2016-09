St. Georgen In drei Jahren zur Fachangestellten

Zum Einstieg lernt sie bei den Zentralen Diensten die gesamten Strukturen des Rathauses kennen. Weiter werden Einblicke und Kenntnisse in verschiedenen Abteilungen vermittelt. Hinzu kommt der blockweise Unterricht an der Berufsschule in Villingen-Schwenningen.

Wer Interesse an einer solchen Ausbildung hat, kann sich beim Personalamt noch bis 30. September für den Ausbildungsbeginn am 1. September 2017 bewerben.