St. Georgen In 3D-Klassen zurück in die Zukunft

St. Georgen. In einem virtuellen Herz umherwandern, die Funktionsweise einer Denkfabrik aus der Industrie 4.0 kennenlernen oder in die Zukunft des neuen, digitalen Bankings blicken, all das ist möglich an der "#vobaschüleruni".

Ein Geschichtskurs des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums durfte als erstes die Geräte und Virtual-Reality-Brillen testen. Gemeinsam mit der St. Georgener Firma Imsimity und ihrem Virtual Dimension Center, die am Technologiezentrum in St. Georgen beheimatet ist und dort schon mit Unterstützung der Schule und der PE-Stiftung den Cyber-Classroom auf den Weg brachte, hat die Volksbank den mobilen Playroom mit fünf Stationen eingerichtet, der am Dienstag einen Tag lang für die Schule geöffnet wurde. Für deren Chef Martin Zimmermann ist das immer noch eine positive Erfahrung, mit welch offenen Armen er in der Bergstadt empfangen wurde – im Gegensatz zu Stuttgart, wie er erzählte.

Die zweite Schülergruppe, die den Playroom nutzte, waren die NWT-Schülerinnen von Jörg Zimmermann, Andreas Obergfell und seine Spanisch-Schüler der Stufe zehn machten am Nachmittag den Abschluss.