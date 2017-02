St. Georgen Impulse in Glaubensfragen

Zum Thema "Allein die Schrift" wird Markus Ockert aus Triberg predigen. Der Gottesdienst mit Band und Anspiel wird im Krabbelraum übertragen. Nach dem Gottesdienst wird im evangelische Gemeindehaus ein Mittagessen für alle angeboten. Im Verlauf des Jahres stehen noch vier weitere Impulsegottesdienste zu zentralen Themen der Reformation an. So am 19. März zum Thema "Allein die Gnade" mit Jochen Fetzner; am 16. Juli "Allein der Glaube" mit Pfarrer Friedemann Fritsch; am 17. September "Allein Jesus Christus" mit Pfarrerin Susanne Fritsch sowie am 15. Oktober "Allein Gott die Ehre" mit Pfarrer Thomas Krenz.