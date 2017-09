St. Georgen "Immersive Learning"

St. Georgen. Das Innovationsnetzwerk Schwarzwald-Baar-Heuberg bietet in Zusammenarbeit mit dem Imdahl-Institut und der Imsimity GmbH im Technologiezentrum in St. Georgen einen Workshop zum Thema "Immersive Learning und Training: Wie Sie komplexe Sachverhalte schneller vermitteln". Das Angebot richtet sich an Anbieter im Bereich Dienstleistung und Service sowie Aus- und Weiterbildung. Die Veranstaltung ist am Mittwoch, 27. September, von 14 bis 17 Uhr. Für Mitglieder des Innovationsnetzwerk kostet sie 300 Euro, für Nichtmitglieder 400 Euro. Nehmen mehrere Mitarbeiter des gleichen Unternehmens teil, verringert sich die Gebühr ab dem zweiten Teilnehmer.