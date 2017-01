St. Georgen Immer wieder etwas Neues

Die Programme sind in der Bergstadt im Rathaus, in den Geschäften und bei Banken erhältlich. Für die Gemeinden Königsfeld, Buchenberg und Tennenbronn liegen sie in der jeweiligen Ortsverwaltung beziehungsweise im Rathaus aus, erklärt die VHS-Leiterin. Kursteilnehmer von außerhalb, die regelmäßig an den Kursen teilgenommen haben, bekommen das neue Angebot per Post zugeschickt. Und auch im Internet kann dieses eingesehen werden.

Neu im Angebotskatalog ist unter anderem ein Kochkurs für Kinder. Simone Pabst wird mit den Jungköchen im Alter von sechs bis zehn Jahren Burger zubereiten. Angefangen beim selbst gebackenen Brötchen sollen die Kinder gesundes Fast Food kennenlernen.

Markus Salhab referiert in einem Vortrag über das Vatersein. "Es wird immer mehr zum Thema, dass Väter beispielsweise Erziehungsurlaub in Anspruch nehmen," deutet die VHS-Leiterin die Aktualität des Themas an.

Durchführungsgarantie dank Onlineseminaren

"Arbeit und Beruf" sei wieder ein breit aufgestelltes und wichtiges Gebiet. Grundthemen zur EDV seien ebenso Bestandteil wie die neu aufgenommenen Onlineseminare. Schon öfter sei angefragt worden, ob es nicht möglich sei, einen Buchführungskurs anzubieten, erinnert sich Gruseck-Maier. "Daher ist das jetzt ein tolles Angebot," freut sie sich.

Mit Xpert Business, einem bundeseinheitlichen Kurs- und Zertifikatsystem für die kaufmännische Weiterbildung an Volkshochschulen, können Teilnehmer fundierte betriebswirtschaftliche Kompetenzen erwerben. Für das Sommersemester ist es möglich, verschiedene Seminare zum Thema Finanzwirtschaft zu belegen. Es bestehe eine Durchführungsgarantie, denn die 20 Termine werden in einer Art virtuellem Klassenzimmer von Zuhause aus wahrgenommen. Daher seien Kurse unabhängig von der Teilnehmeranzahl. Ein weiterer Vorteil ist es, dass die gesammelten Credit-Points auch für ein etwaiges Studium angerechnet werden können, so Gruseck-Maier.

"Ich bin gespannt, wie das bei uns angenommen wird," sagt die VHS-Leiterin. Bei benachbarten Volkshochschulen funktioniere das super, weiß sie.

Deutsch im Beruf und Alltag spiele bei den Sprachkursen eine bedeutende Rolle. Die Kurse seien so ausgerichtet, dass sich die Menschen gut mit ihren Kollegen und Vorgesetzten unterhalten können. Auch die Schriftsprache soll im kommenden Semester einen größeren Stellenwert einnehmen, berichtet Gruseck-Maier. Zum Teil werden die Teilnehmer sogar von den Firmen angemeldet, verrät sie.

"Schlingentraining" für den ganzen Körper

"Gesundheit – das ist nach wie vor unser größter Bereich." Neben Altbewährtem werde dieses Feld immer wieder um neue Veranstaltungen erweitert, erklärt Gruseck-Maier. Dazu zählen beispielsweise e in Vortrag zum Thema "Entzündungshemmende Lebensmittel", "Schlingentraining", oder Fitnesstraining im Wasser. Interessierte können sich über den Anmeldeschein im Programmheft, persönlich oder über das Internet anmelden.

Weitere Informationen: Das gesamte VHS-Programm gibt es unter www.st-georgen.de unter der Rubrik Familie und Bildung.