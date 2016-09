St. Georgen Im Schwarzen Tor lebt Geschichte auf

St. Georgen. Katrin Schütz, Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau, besichtigte vergangene Woche das alte Stellwerk in der Güterhalle. In einer Pressemitteilung zum "Tag des offenen Denkmals" erklärte sie: Denkmale prägen Baden-Württemberg bis heute und sind ein unverrückbares Stück Heimat.

Geschichtsverein Todtnau steht bereit

Zu dem Motto "Gemeinsam Denkmale erhalten" sind an diesem Tag 850 Kulturdenkmale zu erkunden. Schütz ist allen dankbar, die hier bereitwillig mithelfen. Vorsitzender Hubert Urstöger und seine Mannschaft im Heimatmuseum waren bereit, um die Besucher zu informieren. Ursula Heger ist vom Heimat- und Geschichtsverein Todtnau anwesend. In diesem Ort werden seit dem Jahr 1770 Bürsten und Besen hergestellt. Sie hat vor dem Museum ihre Bündelmaschine aufgebaut. Mit dieser zieht sie die Rosshaarborsten in die vorgestanzten konischen Löcher der Rohlinge. Das Drahtende und der -anfang werden verwahrt und sorgen somit dafür, dass die Borsten nicht ausfallen. Wolfgang Goebel vom Museum kennt das Ehepaar Ursula und Dieter Heger. Er hat die Beiden hierher eingeladen, um ihr Handwerk zu zeigen. Aus einer alten Bürstenwerkstatt sind verschiedene Utensilien und ein Pechofen zu besichtigen. Mit diesem sind früher die Borsten eingeklebt worden. Mit der daneben stehenden Holztrage haben Familienmitglieder die Waren zu den Käufern gebracht.