St. Georgen "Ihr seid die Zukunft St. Georgens"

St. Georgen. Bürgermeister Michael Rieger präsentierten die Schüler im Vorhinein erarbeitete Ideen und diskutierten sie. Einige wünschten sich schöne Ortseingangsschilder. Rieger sprach selbst unschöne Ortseingänge an. Ein Problem sei, dass viel Gelände in Privatbesitz sei.

"Ihr habt mir aus der Seele gesprochen", so Rieger zur angefragten Verschönerung des Stadtgartens. Um Kosten zu sparen, wünschte er sich ein Bürgerprojekt ähnlich wie beim Minigolf. Eine weitere Idee war eine Spielhalle zum Klettern, mit Trampolin oder kleinen Feldern für Ballsportarten.

Eine Klasse wünschte sich für Peterzell einen Jugendraum. Da schwebe ihm etwas vor, er wolle aber die Wahl des Jugendgemeinderats abwarten, so Rieger. Eine Absage erteilen musste er dem Kunstrasenplatz am Roßberg. Grund sind künftige teure Großprojekte. Die Verwirklichung eines neuen Raumkonzepts im Bildungszentrum werde wohl einen zweistelligen Millionenbetrag kosten. Bemängelt wurden schmutzige Schulräume und der Zustand des Marktplatzes. Bei der Sauberkeit gehe es darum, wie man sich selbst verhalte, so Rieger. Die Verwirklichung des Innenstadtkonzepts werde die Stadt locker 15 Millionen Euro kosten.