St. Georgen Idee im Lutherjahr sehr gelungen

Der Abgeordnete machte deutlich, dass vom Bund rund 90 Milliarden an die Gemeinden gingen. Er finde den Plan zur Neugestaltung des Platzes sei gelungen. Gerade im Lutherjahr sei ein solcher Umbau sehr passend. Er sei in sich sehr stringent und passend, dazu in sich schlüssig. Auch die Ganztagsschulen empfinde er als Teil der Chancengleichheit wichtig. Er wolle weiterhin in Berlin dafür kämpfen, dass vor allem finanzschwache Kommunen gestärkt werden. In den nächsten Jahren fördere der Bund die EDV-Versorgung mit je einer Milliarde zusätzlich speziell für Schulen. "Nur öffentliche Schulen", kam aus der Ecke Stefan Giesel als ehemaligem Zinzendorf-Lehrer. Nein, auch Privatschulen kämen in den Genuss, so Frei. Frank Schwarzwälder sah ein Problem bei den Akutbetten der Michael-Balint-Klinik, was aber laut Frei nicht einmal wirklich ein Länderthema sei, vielmehr seien da die Kostenträger (Krankenkassen) maßgeblich. Doch mit dem Polizeipräsidium und dem Lückenschluss der B 523 hatte der Ortsvorsteher zwei weitere Problembereiche. Vor allem bei Letzterem konnte ihn Frei beruhigen. Die Bundesstraße habe auf sein beharrliches Drängen hin mittlerweile den Status "vordringlicher Bedarf". Nun liege es am Landesverkehrsminister, die Planung und den Planfeststellungsbeschluss voran zu treiben, danach könne umgehend begonnen werden. Zudem profitiere auch der Kurort vom Ringzugausbau mit einem neuen Bahnhof Peterzell. Jan-Jürgen Kachler quälte ein wenig der Gedanke an die Firmen des Kreises, die durch die Elektromobilität womöglich schwer leiden könnten. Hier sieht der Abgeordnete die Innovationskraft vor allem der kleineren Betriebe als sehr entscheidend.

Nach der kurzen Diskussion ging es hinaus auf den Zinzendorfplatz.