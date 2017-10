St. Georgen "Ideales Gewässer für dieses Hobby"

St. Georgen. Der Vorsitzende Erich Voit erklärte: "Solche Veranstaltungen sind für die Mitgliederwerbung wichtig." So seien in diesem Jahr einige Neue dem Club beigetreten. Auch kommen regelmäßig andere Clubs zu Besuch. Gekommen waren beim jetzigen Treffen am Klosterweiher auch Mitglieder des MSC Sunthausen. Dort gehört auch Egon Müller dazu. Er ist Mechaniker von Beruf und seit 20 Jahren im Club. Ihn interessieren die Technik und die Elektronik. Er stellt auch Flugzeugmodelle her.

Thomas Giedemann aus Lahr von den "Mittelbadischen Schiffsmodellbaufreunden" (MSF) lobte den Klosterweiher als ideales Gewässer für dieses Hobby. "Wir wären froh, solch einen See zu haben." Insgeheim hofft er, dass sich durch die dort im kommenden Jahr stattfindende Gartenschau in dieser Richtung womöglich etwas tun könnte.

Der elfjährige Joshua aus Schonach berichtet enthusiastisch, dass er schon Boote, Autos, Flugzeuge und eine Drohne gebaut hat. Sein Vater Markus Geßner schmunzelt und meint: "Joshua ist schon so lange am Basteln. Wenn es einen ›ferngesteuerten Schnuller‹ gegeben hätte, den hätte er haben müssen."