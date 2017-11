St. Georgen "Höhenweg ist viel schöner"

St. Georgen-Oberkirnach. Etliches hatte sich angesammelt bei Ortsvorsteher Franz Günter, was er in der jüngsten Sitzung an die Ortschaftsräte weiter geben wollte. Er freute sich, dass wichtige Stellen in der Stadtverwaltung gut besetzt werden konnten, wobei er über den jungen Kämmerer, Stephan Fix, geradezu ins Schwärmen geriet. Auch Alexander Tröndle als Stadtbaumeister sei eine gute Wahl, befand der Ortsvorsteher. Er ging zudem auf die verschiedenen Dinge ein, die mittlerweile auf den Weg gebracht wurden oder gar vollzogen sind. Eigentlich habe man den Schriftzug im Stein am Rathaus über die Verfügungsmittel wieder sauber hervortreten lassen wollen. Dieter Hanke habe nach getaner Arbeit nur abgewunken, diese bezahlen zu lassen. Ihm habe die Arbeit einfach nur Spaß gemacht.