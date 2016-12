St. Georgen Höflichkeit ist ein absolutes Muss

Durch die jahrelange Abgrenzung fühlen sich die Iraner in gewisser Weise von der Weltgemeinschaft ausgeschlossen und sie wissen genau, dass wenig Positives in europäischen Zeitungen über ihr Land geschrieben wird.

Was immer heiß diskutiert wird, sind die Frauenrechte im Iran. Aber es gibt hier viele Freiheiten für Frauen, die oftmals in anderen Ländern nicht existieren. Bildung wird im Iran sehr geschätzt und es wird viel Zeit in das Studium investiert. Das gilt genauso für Frauen wie für Männer. Die Raten arrangierter Ehen sind im Iran eher gering. Es kommt nur sehr selten vor und fast nur in ländlichen Regionen, dass zwei Leute zur Heirat gezwungen werden.

Zumindest in den Städten arbeiten sehr viele Frauen. Vor allem in der jüngeren Generation geht der Trend sehr stark dahin, dass es weniger angesehen ist, Hausfrau zu sein und man einen guten Abschluss anstrebt, bevor man eine Familie gründet.

Auch was Sport angeht, kann man in Großstädten aktiv trainieren. Wer es im Freien macht, muss das mit Kopftuch und weiter, bedeckender Kleidung machen.

Etwas Besonderes ist das "Tar‘uf-System". Das bedeutet beispielsweise, man sollte erst zweimal nein sagen, wenn man etwas angeboten bekommt. Beim dritten Mal weiß man, dass der Anbietende es ernst meint und kann ja sagen. Die Iraner loben auch alles hoch, selbst wenn es ihnen nicht gefällt. Wenn man Taxi fährt oder Essen kauft, sagt der Verkäufer erst mal, dass er kein Geld will, was allerdings nur Höflichkeit ist, weil sie natürlich doch Geld wollen. Auch sonst ist Höflichkeit ein Muss. Zum Beispiel gibt es den Ausdruck "Mögen deine Hände nicht schmerzen", statt Danke zu sagen. Wenn eine (ältere) Person (egal ob Mann oder Frau) den Raum betritt, stehen alle Anwesenden zur Begrüßung auf. Das gleiche Geschlecht begrüßt man mit drei Küsschen, dem anderen Geschlecht wird nur zugenickt.

Ein eindeutiger Unterschied zu Deutschland ist, dass man es hier bevorzugt, wenn jemand ständig die Nase hochzieht, anstatt sie sich kurz zu putzen. Abwischen darf man die Nase, aber was Geräusche verursacht, sollte man lieber lassen.

Zur Kultur gehört auch grenzenlose Gastfreundlichkeit. Das bedeutet, die ganze Familie schläft auf dem Wohnzimmerteppich, während du das einzige Zimmer mit Bett bekommst. Man darf sich aussuchen, was man essen will, was man sehen will und bestimmt im Prinzip den gesamten Tagesablauf der ­Familie.

Es gibt wunderschöne und erstaunlich weiche Teppiche. Es ist völlig normal und oft beliebter auf dem Teppich zu schlafen (mit einer Art Matratze als Unterlage), als im Bett. Man isst auch oft auf dem Boden. Im Schneidersitz setzt man sich um eine Plastiktischdecke herum und genießt das Essen. Es gibt ein Alkoholverbot, das nicht nur von Ausländern gebrochen wird. Es gibt viele Iraner, die sich entweder nicht für Religion interessieren, oder die eher einen etwas entspannteren Glauben unterstützen und den Konsum von Alkohol für nicht zu verwerflich halten.

Dann sind da die Kleidungsvorschriften für Frauen. Ab dem Schulalter muss jedes Mädchen ein Kopftuch und einen "Manteau" (langes, dünnes Jäckchen) tragen, der mindestens bis zur Mitte des Oberschenkels reicht. Nach der Revolution hat sich keine Frau getraut, ohne einen Tschador (das persische Wort für Zelt. Gemeint ist damit ein großes, schwarzes Tuch, das als Ganzkörperschleier verwendet wird) das Haus zu verlassen. Inzwischen sieht man zumindest in Teheran Frauen, deren Kopftuch gerade so noch am Hinterkopf hängt.

Die Verkehrsmittel sind nach Geschlechtern getrennt. In der Metro und in den Bussen gibt es immer gekennzeichnete Abteile, die nur für Frauen bestimmt sind. Wer nicht getrennt reisen will, kann auch zusammen in das Männerabteil gehen. Aber das empfiehlt sich eigentlich nicht, weil diese oft zum Bersten voll gestopft sind und man als Frau wenig Freude an einer solchen Fahrt hat.