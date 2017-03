St. Georgen Hilda Laufer feiert 90. Geburtstag

Geboren wurde Hilda in St. Georgen, die Eltern waren Johann und Marie Staiger. Johann besaß ein Dachdeckergeschäft und ein Anwesen an der Halde in Stockburg, zog aber 1936 mit seiner Familie in die Stockburger Mühle.

Hilda besuchte die Volksschule in Peterzell und musste danach auf der Mühle mitarbeiten. So hütete sie unter anderem den Tag über Kühe, weil es damals noch keine Weidezäune gab. Allerdings besuchte Hilda auch eine Winterschule in Villingen, wo sie eine landwirtschaftliche Grundausbildung erhielt. Das leben damals war nicht leicht, erinnert sich die alte Dame.

Am 14. Juni 1949 heiratete Hilda den aus Mönchweiler stammenden Karl Laufer, just am selben Tag, an dem ihre eigenen Eltern Silberhochzeit feierten. Hilda erinnert sich noch gut an den Tag, ging es doch mit dem prächtigen Hochzeitszug auf der B 33 von Mönchweiler in Richtung Stockburg. Damals sei das noch möglich gewesen, weil es auf der Straße lange nicht so viel Verkehr gegeben habe wie heute. Damals war es üblich, dass Frauen zur Hochzeit ein letztes Mal ihren Schäppel trugen und auch Hilda hatte einen auf.