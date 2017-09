St. Georgen Hier ist das Wegwerfen noch ein Tabu

Für Wolfgang Kurock war das Reparatur-Café der Einstieg zum Ehrenamt. Eigentlich ist er gelernter Kaufmann. Bei der Bundeswehr war er bei den Funkern. Und bei der Stadtverwaltung vertrat er bei Bedarf den Hausmeister. So kam mit der Zeit technisches Wissen zusammen. Als der Ruheständler gefragt wurde, ob er Interesse an einer Mitarbeit habe, sagte er relativ schnell zu. Im Internet wollte er sich schlauer machen, was auf ihn zukommt. Auf der Homepage der Wirkstatt wurde er bei seiner Recherche auch auf das Sprach-Café aufmerksam und stellte fest: "Da kannst Du echt helfen". Seine Eltern und Großeltern waren Heimatvertriebene, hatte aber wenigstens die gleiche Sprache und Kultur. Er kümmert sich in erster Linie um syrische Flüchtlinge. In lockerer Form versucht er, Alltägliches zu vermitteln. Sporadisch liest er außerdem Kindern in der Stadtbibliothek und im Ökumenischen Zentrum vor. Bei Wahlen – wie am Sonntag – übernimmt er Dienste. "Im Reparatur-Café weißt Du nie, was auf dich zukommt", stellte er fest. Ein Ratsuchender kam mit einem Radio Baujahr 1952 an. Per Smartphone fand sich die richtige Adresse in Villingen. Direkt helfen konnte er beispielsweise einer Frau, deren Drucker nicht drucken wollte. Sie hatte vergessen, die Schutzfolie an der Patrone abzuziehen.

Das Ehrenamt hat sein Leben verändert, sagt Kurock. Er wollte nicht ins Rentnerloch fallen. Statt dessen vertieft er jetzt eigene Interessen, pflegt Hobbys und hat das Gefühl, gebraucht zu werden. Außerdem beschäftigt er sich viel mehr mit Randerscheinungen. Es hebt das Selbstwertgefühl und vermittelt ein Gefühl von Freiheit. "Ich bleibe auf jeden Fall dabei", hat er sich fest vorgenommen.

Das Reparatur-Café findet an jedem ersten Samstag im Monat statt. Zahlreiche Ehrenamtliche – darunter Spezialisten aus den Bereichen Elektro, Mechanik, PC, Fahrrad, Holz- und Textilhandwerk – stehen zwischen 10 und 13 Uhr mit Rat und Tat zur Seite, wenn es darum geht, defekte Geräte unter dem Motto "Reparieren statt Wegwerfen" gemeinsam mit den Ratsuchenden in Stand zu setzen.

Dorthin können sich Menschen jeden Alters wenden, die unter Anleitung ihre Gegenstände oder defekten Geräte selbst reparieren möchten.

Auch weitere Ehrenamtliche, Tüftler und Bastler, die Lust am Reparieren haben und sich mit ihren Fähigkeiten in das Reparatur-Café einbringen möchten, sind willkommen.

Das Reparatur-Café ist ein Gemeinschaftsprojekt von Bezirksstelle 55+, Wirkstatt St. Georgen, Stadt St. Georgen sowie der Robert-Gerwig-Schule. Der Besuch des Reparatur-Cafés ist für alle Gäste kostenlos. Ersatzteile, die für eine Reparatur benötigt werden, müssen von den Besucher selbst getragen werden.

Für Verköstigung während der Veranstaltung mit Kuchen, Brezeln, kalten und warmen Getränken ist gesorgt.

Die nächsten Termine des Reparatur-Cafés: Samstag, 7. Oktober; Samstag, 4. November; Samstag, 2. Dezember und Samstag, 3. Februar, 2018. Der Termin im Januar (Heilige Drei Könige) entfällt.