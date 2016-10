St. Georgen Herzerfrischendes aus badischer Schnauze

In herrlichem Badisch erfuhren die Besucher viel über den Badener an sich. Haben die Schwaben ihre Kehrwoche, so ist es Kräuter ein Anliegen, in Baden für Ordnung und Struktur zu sorgen. Es gibt Evangelische und Katholische. Auch die gelbe, grüne und graue Tonne und die vier Himmelsrichtungen. Doch Kräuter teilte den Abend in die vier Jahreszeiten ein. So ist war ihm die badische Vier: Bestellen, trinken, essen und zahlen. Mit seiner Gitarre intonierte der Kabarettist die "Ode an den Frühling". Wandern geht er gerne und sucht Ruhe im Wald – die er nicht findet. Deshalb will Kräuter mit seiner Frau Traudel im Sommer in Spanien Urlaub machen und belegt einen Sprachkurs. Hieraus erzählte er dem Publikum allerlei witzige Übersetzungen. Seine Traudel ist wie viele Mütter, die Tag für Tag ihren Mann stehen. In Freiburg soll es künftig einen Lehrstuhl für Mutterschaft geben. Auch für Männer. Zur Struktur des Badeners gehört auch das Recht. Kräuter wohnt in einem multikulturellen Haus. Wenn Halil Habilic schon 24 Hühner auf dem Balkon hält, gehört es sich, Eier an die Nachbarn abzugeben. Vor der Pause informierte Kräuter singend über die Ausflüge an den Baggersee. Seine Frau will diesen Trubel dort. Er ziehe lieber die Ruhe auf seinem Balkon vor. Im Herbst sind die Seniorenheime in Baden unterbesetzt, denn das Personal ist in den Reben. Bei der Radtour fährt der Mann ein Rennrad und die Frau hat auf ihrem Fahrrad als Service-Wagen von der trockenen Unterwäsche bis zum Müsli-Riegel alles dabei. Wenn zu dieser Jahreszeit die Klamotten im Schrank umgeräumt werden, ist die Zeit zum Ausmisten gekommen. Als Badener kann er jedoch fast nichts wegwerfen. Im Winter fährt er dafür Schlitten. In seinem Lied "Traudel leg a Brikettle uff" zeigte Kräuter, wie es auf dem Ofenbänkle am warmen Kachelofen zugeht. War ihm das Klatschen den ganzen Abend zu unregelmäßig, lobte er bei den Rufen um Zugabe die Struktur und Ordnung der Rhythmik. Da er immer wieder bei seinen Auftritten nach dem Badnerlied gefragt wurde, fehlte dieses natürlich auch an diesem Abend nicht.

Mit seinen Worten heißt es "Frisch auf, Du mein Badner Land". Mit der "Ode an den Wein" beendete Kräuter leicht schwankend mit einem Rausch den äußerst unterhaltsamen und beschwingten Abend im Theater. Alle Anwesenden wussten nun über die Eigenheiten des Badeners Bescheid.