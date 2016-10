St. Georgen Herzen berühren und Wunden heilen

Seit 15 Jahren bereitet ein Team, zusammen mit dem jeweiligen Prediger, einmal im Monat die Impulse-Gottesdienste vor. Diese Gottesdienste beginnen zu einer späteren Uhrzeit. Sie gestalten sich in moderner Form mit Band, Multimedia und kreativen Elementen. Das Team verspricht, dass man beim Jubiläumskonzert erfährt, wie diese Arbeit entstanden ist, welche Arbeitsbereiche es bis heute gibt. Zugleich wird eine Auswahl der schönsten Lieder aus 15 Jahren zu hören sein. "Wir wünschen uns, dass durch diesen Abend Herzen berührt und Wunden geheilt werden", erklären die Mitglieder der Band.

Begonnen hatte die Teamarbeit mit Pfarrer Christian Noeske, Pfarrer Werner Alze, dem damaligen Lehrvikar und heutigen Pfarrer Ulrich Zimmermann, dem mittlerweile verstorbenen Pfarrer Armin Thiel, dem CVJM-Sekretär Jörg Gaiser, Christa und Gisela Wintermantel sowie den Ehepaaren Charlotte und Herbert Deusch sowie Andrea und Jochen Fetzner. Damals startete die Band mit Helmut Obergfell, Charlotte Deusch, Reinhold Hörmann, Manfred Reiser und Gabriele Deusch (heute Reiser), Jochen und Andrea Fetzner und dem Lehrvikar Ulrich Zimmermann.

Bekannt ist der Impulse-Gottesdienst auch für die lebendigen Predigten. Anspiele werden von einem vielköpfigen Team als Einstimmung auf das Thema dargeboten.

Heute um 19 Uhr findet in der Lorenzkirche das Jubiläumskonzert statt. Hier werden Monika Hörmann an der Präsentation, dazu Aaron Rosenfelder, Markus und Reinhold Hörmann, Jochen und Andrea Fetzner, Demira Seubel, Helmut Obergfell und Manfred Reiser die schönsten Lieder aus 15 Jahren vortragen. Das bewährte Technik-Team Rolf Jäckle und Jörg Bublies wird für beste Tonqualität sorgen. Anschließend ist die Gemeinde zu einem Umtrunk ins Gemeindehaus eingeladen. Hier sollen aktive und ehemalige Mitarbeiter aus allen Arbeitsbereichen vorgestellt und geehrt werden. So erfährt man, welche Mitarbeiter der ersten Stunde noch immer aktiv dabei sind.

Am Sonntag findet um 11 Uhr ein Jubiläums-Impluse-Gottesdienst zum Thema: "Ein dickes Fell müsste man haben", mit Pfarrer Friedemann Fritsch statt.

Die Initiative "Eine Welt" bietet nach dem Gottesdienst im Gemeindehaus Lebensmittel an einem Verkaufsstand an.