St. Georgen Hermann Wiehl im richtigen Licht

Noch bis 28. Mai läuft im "Mac Museum Art & Cars" in Singen die Ausstellung "Farbe – Form – Geschwindigkeit". Dort ist auch das berühmte "Blaue Selbstbildnis" sowie ein sehr selten gezeigtes Selbstporträt von Otto Dix zu sehen. Er war Lehrmeister und Freund des Malers aus dem Schwarzwald.

Expressionistische Farben und kubistische Formen verbindet Hermann Wiehl in seinen Werken zu spannungsvollen Kompositionen. Er orientierte sich zunächst an naturalistischen Darstellungen und wurde durch den Einfluss Max Ackermanns zunehmend abstrakt. In der Vermengung verschiedener Stile schaffte er eine eigene Form- und Farbsprache, die auch die Wandlung des damaligen Kunstverständnisses widerspiegelt.

Zu sehen sind im "Mac" auch verschiedene Jaguar-Modell. Das Ausstellungskonzept von Kunst und Automobil in dieser Form ist deutschlandweit einmalig. In Szene gesetzt werden die Exponate in den architektonisch imposanten Räumen des Museums, das auch mit dem Guggenheim Museum in Bilbao verglichen wird. Das "Mac" steht in Singen, Parkstraße 1, und öffnet mittwochs von 14 bis 19 Uhr, donnerstags von 14 bis 18 Uhr sowie samstags und an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 18 Uhr.